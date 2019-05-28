الكنيست, ال21, تصوت, على, قانون, حلها, بالقراءة, الأولى,

صوتت الكنيست بالساعات المبكرة من صباح هذا اليوم (الثلاثاء) على قانون حلها بالقراءة الاولى، والذي كان قد تقدم به رئيس لجنة الكنيست البرلمانية النائب مخلوف ميكي زوهر من حزب الليكود.

ينص القانون، فض الكنيست الحالية والذي انتخبت في التاسع (9) من ابريل نيسان (4) من هذا العام، والتوجه لانتخابات مجددة. يجدر بالذكر بان المصادقة رسميا على هذا القانون، توجب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء (29) من مايو أيار قبل منتصف في الهيئة العامة للكنيست، بتأييد غالبية أعضاء الكنيست (61) على الاقل.بدوره اكد النائب وقال: "كل من يصوت ضد هذا القانون سيدعم إقامة حكومة يسارية برئاسة بيني غانتس، وبألم شديد اطلب منكم دعم قانون فض الكنيست".