تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-28 11:50:26 في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين |  2019-05-28 11:17:58 استقبال الطلاب الجدد في يوم مفتوح بالاهليّة ام الفحم‎ |  2019-05-28 11:15:15 المركزي التركي يتخذ إجراء جديدا لدعم الليرة |  2019-05-28 10:58:26 العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل |  2019-05-28 10:11:42 البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة |  2019-05-28 09:25:05 مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-05-28 09:10:35 هجوم بسكين يوقع عددا من الضحايا الاطفال في اليابان |  2019-05-28 09:09:17 6 جرحى بإطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن |  2019-05-28 09:03:46 يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان |  2019-05-28 08:49:41 كلب يساعد صاحبته بإكتشاف إصابتها بالسرطان! |  2019-05-28 08:38:07 صور - عرابة تحتفل بنجاح 7 ممرضين بامتحان الوزارة |  2019-05-28 08:35:43 الكنيست ال21 تصوت على قانون حلها بالقراءة الأولى |  2019-05-28 06:31:30 استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-05-28 06:29:39 عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات |  2019-05-27 23:01:31 مقتل جندي سوري وإصابة آخر بقصف إسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكنيست ال21 تصوت على قانون حلها بالقراءة الأولى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صوتت الكنيست بالساعات المبكرة من صباح هذا اليوم (الثلاثاء) على قانون حلها بالقراءة الاولى، والذي كان قد تقدم به رئيس لجنة الكنيست البرلمانية النائب مخلوف ميكي زوهر من حزب الليكود.



ينص القانون، فض الكنيست الحالية والذي انتخبت في التاسع (9) من ابريل نيسان (4) من هذا العام، والتوجه لانتخابات مجددة. يجدر بالذكر بان المصادقة رسميا على هذا القانون، توجب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء (29) من مايو أيار قبل منتصف في الهيئة العامة للكنيست، بتأييد غالبية أعضاء الكنيست (61) على الاقل.


بدوره اكد النائب وقال: "كل من يصوت ضد هذا القانون سيدعم إقامة حكومة يسارية برئاسة بيني غانتس، وبألم شديد اطلب منكم دعم قانون فض الكنيست".




كلمات متعلقة

الكنيست, ال21, تصوت, على, قانون, حلها, بالقراءة, الأولى,

تابعونــا

في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين في البلاد -كل يوم يموت 22 شخصا من امراض مرتبطة بالتدخين 2019-05-28 | 11:50:26

في 31 أيار (مايو) ، سيحتفل العالم وجمعية مكافحة السرطان في البلاد باليوم العالمي...

البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة البدء بترميم أساسات القبر المقدس وبلاط كنيسة القيامة 2019-05-28 | 10:11:42

جاء في بيان صادر عن رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولة عن كنيسة القيامة :" منذ أكثر من...

مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مقتل 38 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-05-28 | 09:25:05

منذ بداية عام 2019 قتل 123 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, ثلاثة منهم قتلوا في...

يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان يركا: حريق في مبنى و 14 إصابة جراء إستنشاق الدخان 2019-05-28 | 09:03:46

عمم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، صباح اليوم...

استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع 2019-05-28 | 06:31:30

اليوم الثلاثاء 2019/05/28: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات...

عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات عباس : حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ سياسياً وليس ببيع أوهام المليارات 2019-05-28 | 06:29:39

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ...

اصابة سيدة باطلاق نار على منزل في جديدة المكر اصابة سيدة باطلاق نار على منزل في جديدة المكر 2019-05-27 | 22:51:48

اسفر اطلاق نار على منزل في بلدة الجديدة المكر عن اصابة سيدة جراء سقوط زجاج عليها...

نتنياهو:سأحاول تشكيل الحكومة ومنع انتخابات لا حاجة لها نتنياهو:سأحاول تشكيل الحكومة ومنع انتخابات لا حاجة لها 2019-05-27 | 20:55:51

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة الى انتخابات جديدة عقب فشله...

مصرع الشاب محمد ابراهيم جراء حادث طرق في مدينة يافا مصرع الشاب محمد ابراهيم جراء حادث طرق في مدينة يافا 2019-05-27 | 20:51:27

لقي الشاب محمد اسماعيل ابراهيم بالثلاثينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع في...

كسيف: يجب إقامة جسم متخصص يملك صلاحيات تطبيق القانون وفرض العقوبات كسيف: يجب إقامة جسم متخصص يملك صلاحيات تطبيق القانون وفرض العقوبات 2019-05-27 | 19:46:10

شارك النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) صباح اليوم في الجلسة الخاصة التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عامل سقط ارتفاع شاهق هرتسليا مصرع 7 طوابق كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافمفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي المدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةشوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com