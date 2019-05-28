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استمرار الاجواء الحارة حتى نهاية الاسبوع



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اليوم الثلاثاء 2019/05/28: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الخميس 2019/05/30: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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