استمرار, الاجواء, الحارة, حتى, نهاية, الاسبوع,

اليوم الثلاثاء 2019/05/28: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/05/30: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.