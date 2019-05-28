عباس, :, حل, القضية, الفلسطينية, يجب, أن, يبدأ, سياسياً, وليس, ببيع, أوهام, المليارات,

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في 31 أيار (مايو) ، سيحتفل العالم وجمعية مكافحة السرطان في البلاد باليوم العالمي...
جاء في بيان صادر عن رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولة عن كنيسة القيامة :" منذ أكثر من...
منذ بداية عام 2019 قتل 123 شخصًا في حوادث الطرق في حوادث الطرق, ثلاثة منهم قتلوا في...
عمم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، صباح اليوم...
صوتت الكنيست بالساعات المبكرة من صباح هذا اليوم (الثلاثاء) على قانون حلها...
اليوم الثلاثاء 2019/05/28: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات...
اسفر اطلاق نار على منزل في بلدة الجديدة المكر عن اصابة سيدة جراء سقوط زجاج عليها...
رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة الى انتخابات جديدة عقب فشله...
لقي الشاب محمد اسماعيل ابراهيم بالثلاثينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع في...
شارك النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) صباح اليوم في الجلسة الخاصة التي...