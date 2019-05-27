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اصابة سيدة باطلاق نار على منزل في جديدة المكر



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اسفر اطلاق نار على منزل في بلدة الجديدة المكر عن اصابة سيدة جراء سقوط زجاج عليها بعد اطلاق النار.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتها بالطفيفة.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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