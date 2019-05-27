نتنياهو:سأحاول, تشكيل, الحكومة, ومنع, انتخابات, لا, حاجة, لها,

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة الى انتخابات جديدة عقب فشله في تشكيل حكومة جديدة بعد لقائه مع ليبرمان.

واشار نتنياهو في تصريح له مساء اليوم الاثنين، انه فشل بإقناع ليبرمان بتجنب الانتخابات.واكد نتتياهو انه سيقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة، مؤكدا انه لن يتصل برئيس اسرائيل رؤوفي ريفلين لاعلان فشله بتشكيل الحكومة.وقال نتيناهو" لدي 48 ساعة اخرى يمكن ان انجح خلال هذا الوقت".وقال "من الممكن إقامة حكومة يمينية قوية وتحقيق الاستقرار ، وآمل أن يتوصل الناس إلى رشدهم ويفعلوا الشيء الصحيح"، مضيفا ان الرئيس الامريكي ترامب يدعم تشكيل حكومة وعدم العودة للانتخابات في اشارة الى التغريد التي نشرها قبل ساعات على موقع تويتر.