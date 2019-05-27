نتنياهو:سأحاول, تشكيل, الحكومة, ومنع, انتخابات, لا, حاجة, لها,

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اسفر اطلاق نار على منزل في بلدة الجديدة المكر عن اصابة سيدة جراء سقوط زجاج عليها...
لقي الشاب محمد اسماعيل ابراهيم بالثلاثينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع في...
شارك النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) صباح اليوم في الجلسة الخاصة التي...
إنطلقت اليوم أولى جلسات لوبي مكافحة حوادث العمل والتي بادر إليها النائب أسامة...
في ظل أزمة المفاوضات الائتلافية، صادقت الكنيست مساءً بالقراءة التمهيدية...
قامت الطواقم الطبية مساء اليوم الاثنين بنقل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً الى مستشفى...
التقى قائد لواء الشمال في الشرطة الجنرال الون اسور امس الاحد رؤساء البلديات التي...
تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس اليوم مع رؤساء...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام اليوم الاثنين :" تناقلت وسائل...
بادر النواب عن الجبهة الديمقراطيّة إلى جلسة عمل في بلدية طمرة، لبحث قضية انتشار...