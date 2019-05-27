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مصرع الشاب محمد ابراهيم جراء حادث طرق في مدينة يافا



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لقي الشاب محمد اسماعيل ابراهيم بالثلاثينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع في مدينة يافا مساء اليوم الاثنين .


الطواقم الطبية التي هرعت للمكان اعلنت وفاة الشاب وجميع محاولات انقاذه باءت بالفشل .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع الشاب محمد ابراهيم جراء حادث طرق في مدينة يافا




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