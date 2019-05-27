كسيف:, يجب, إقامة, جسم, متخصص, يملك, صلاحيات, تطبيق, القانون, وفرض, العقوبات,

شارك النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) صباح اليوم في الجلسة الخاصة التي عقدها اللوبي البرلماني لمناهضة حوادث العمل في مجال البناء إثر الإزدياد المستمر في الحوادث والتي أودت بحياة الكثير من العمال دون معالجة جادة للأمر من قبل وزارات الحكومة.

وفي تعقيبه خلال الجلسة قال كسيف:" لا يمكن الإستمرار بتجاهل الخطر الذي يهدد حياة عمال البناء بحجة الميزانيات التي ترفض وزارات الحكومة تخصيصها لتطوير وسائل الأمن والأمان من أجل الحد من حوادث العمل وعدد الضحايا والعائلات الثكلى، فحياة العمال ليست رخيصة كما تتعامل معها وزارات الحكومة".كما تطرق كسيف للإتفاقية بين الدولة والهستدروت التي تحوي بنود تتعلق بزيادة وسائل الأمن والأمان، ولم يُنفذ منها إلا جزء بسيط بينما عدد الضحايا آخذ بالإزدياد.وإقترح كسيف العودة إلى إستنتاجات لجنة آدم في عام ٢٠١٤ والتي إقترحت إقامة جسم خاص متخصص يملك كل الصلاحيات لتنفيذ القانون وفرض العقوبات على المخالف بهدف معالجة الوضع الحالي.