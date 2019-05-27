راموس, يطلب, الرحيل, مجانا.., وريال, مدريد, يرد,

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اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام...
يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي...
أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة...
رغم الضجة الهائلة التي صاحبت الانتقال التاريخي للنجم كريستيانو رونالدو بداية هذا...
استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي على بديل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي،...
تحدث جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع فريقه...
أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه وباقي لاعبي البلوجرانا مع استمرار إرنستو...
توج فالنسيا بكأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، بالانتصار (2-1) على برشلونة، في...
ستكون الفرصة مواتية أمام برشلونة للتتويج بكأس الملك، والظفر بالثنائية المحلية...
وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار...