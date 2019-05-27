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راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طلب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن خاطب إدارة ريال مدريد، من أجل السماح له بالرحيل مجانًا، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الصينية. 
وأوضح البرنامج أن ريال مدريد رد سريعا، برفض طلب المدافع الإسباني.
وتشير تقارير صحفية إلى رغبة راموس في تمديد عقده، بالإضافة إلى حصوله على زيادة في راتبه بمقدار 2 مليون يورو، ليحصل على 14 مليونا في الموسم الواحد.
وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو / حزيران 2021.
يذكر أن بعض التقارير السابقة، لفتت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد مستعد لمنح راموس ما يريده، موضحة أنه سيقدم له "عقدًا سريًا للغاية"، به بنود مالية بعيدًا عن مبلغ الـ14 مليون يورو.
راموس يطلب الرحيل مجانا.. وريال مدريد يرد




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