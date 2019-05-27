الكنيست, تصادق, على, حل, نفسها, بالقراءة, التمهيدية, وبأغلبية, كبيرة,

هذا، والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان سعيا لإيجاد تسوية للأزمة. ولم ترد تفاصيل عن تحقيق تقدم.وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة "تويتر" معربا عن أمله في أن ينجح رئيس الوزراء في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

في ظل أزمة المفاوضات الائتلافية، صادقت الكنيست مساءً بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة على حل نفسها

تابعونــا

اصابة سيدة باطلاق نار على منزل في جديدة المكر 2019-05-27 | 22:51:48 اسفر اطلاق نار على منزل في بلدة الجديدة المكر عن اصابة سيدة جراء سقوط زجاج عليها...

نتنياهو:سأحاول تشكيل الحكومة ومنع انتخابات لا حاجة لها 2019-05-27 | 20:55:51 رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة الى انتخابات جديدة عقب فشله...

مصرع الشاب محمد ابراهيم جراء حادث طرق في مدينة يافا 2019-05-27 | 20:51:27 لقي الشاب محمد اسماعيل ابراهيم بالثلاثينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع في...

كسيف: يجب إقامة جسم متخصص يملك صلاحيات تطبيق القانون وفرض العقوبات 2019-05-27 | 19:46:10 شارك النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) صباح اليوم في الجلسة الخاصة التي...

جلسة طارئة في الكنيست بمبادرة النائب أسامة سعدي حول قضية حوادث العمل‎ 2019-05-27 | 19:44:30 إنطلقت اليوم أولى جلسات لوبي مكافحة حوادث العمل والتي بادر إليها النائب أسامة...

اصابة خطيرة جراء حادث دهس في حيفا 2019-05-27 | 19:39:51 قامت الطواقم الطبية مساء اليوم الاثنين بنقل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً الى مستشفى...

قائد شرطة الشمال يلتقي علي سلام وسهيل ذياب وعرسان ياسين حول احداث العنف الاخيرة 2019-05-27 | 17:15:57 التقى قائد لواء الشمال في الشرطة الجنرال الون اسور امس الاحد رؤساء البلديات التي...

تحديد 27.8.2019 موعدا لإجراء انتخابات الكنيست في حال تعثر المفاوضات بين الأحزاب 2019-05-27 | 14:22:45 تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس اليوم مع رؤساء...

رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام- تمديد فترة رئاسة محمد بركة "اعتداء"على الديموقراطيّة و"تثبيت" أزمة عدم الثقة 2019-05-27 | 13:47:12 جاء في بيان صادر عن رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام اليوم الاثنين :" تناقلت وسائل...