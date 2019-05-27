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الكنيست تصادق على حل نفسها بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في ظل أزمة المفاوضات الائتلافية، صادقت الكنيست مساءً بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة على حل نفسها 


هذا، والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان سعيا لإيجاد تسوية للأزمة. ولم ترد تفاصيل عن تحقيق تقدم.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة "تويتر" معربا عن أمله في أن ينجح رئيس الوزراء في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
الكنيست تصادق على حل نفسها بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة




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