اصابة, خطيرة, جراء, حادث, دهس, في, حيفا,

قامت الطواقم الطبية مساء اليوم الاثنين بنقل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً الى مستشفى رمبام في حيفا جراء اصابته بحادث دهس في المدينة .

تابعونــا

اصابة سيدة باطلاق نار على منزل في جديدة المكر 2019-05-27 | 22:51:48 اسفر اطلاق نار على منزل في بلدة الجديدة المكر عن اصابة سيدة جراء سقوط زجاج عليها...

نتنياهو:سأحاول تشكيل الحكومة ومنع انتخابات لا حاجة لها 2019-05-27 | 20:55:51 رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة الى انتخابات جديدة عقب فشله...

مصرع الشاب محمد ابراهيم جراء حادث طرق في مدينة يافا 2019-05-27 | 20:51:27 لقي الشاب محمد اسماعيل ابراهيم بالثلاثينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع في...

كسيف: يجب إقامة جسم متخصص يملك صلاحيات تطبيق القانون وفرض العقوبات 2019-05-27 | 19:46:10 شارك النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) صباح اليوم في الجلسة الخاصة التي...

جلسة طارئة في الكنيست بمبادرة النائب أسامة سعدي حول قضية حوادث العمل‎ 2019-05-27 | 19:44:30 إنطلقت اليوم أولى جلسات لوبي مكافحة حوادث العمل والتي بادر إليها النائب أسامة...

الكنيست تصادق على حل نفسها بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة 2019-05-27 | 19:42:19 في ظل أزمة المفاوضات الائتلافية، صادقت الكنيست مساءً بالقراءة التمهيدية...

قائد شرطة الشمال يلتقي علي سلام وسهيل ذياب وعرسان ياسين حول احداث العنف الاخيرة 2019-05-27 | 17:15:57 التقى قائد لواء الشمال في الشرطة الجنرال الون اسور امس الاحد رؤساء البلديات التي...

تحديد 27.8.2019 موعدا لإجراء انتخابات الكنيست في حال تعثر المفاوضات بين الأحزاب 2019-05-27 | 14:22:45 تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس اليوم مع رؤساء...

رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام- تمديد فترة رئاسة محمد بركة "اعتداء"على الديموقراطيّة و"تثبيت" أزمة عدم الثقة 2019-05-27 | 13:47:12 جاء في بيان صادر عن رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام اليوم الاثنين :" تناقلت وسائل...