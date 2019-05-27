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اصابة خطيرة جراء حادث دهس في حيفا



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قامت الطواقم الطبية مساء اليوم الاثنين بنقل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً الى مستشفى رمبام في حيفا جراء اصابته بحادث دهس في المدينة .


الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله للمستشفى بحالة خطيرة .

ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة جراء حادث دهس في حيفا




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