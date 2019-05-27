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قائد شرطة الشمال يلتقي علي سلام وسهيل ذياب وعرسان ياسين حول احداث العنف الاخيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



التقى قائد لواء الشمال في الشرطة الجنرال الون اسور امس الاحد رؤساء البلديات التي شهدت عنف في لواء الشمال في الاشهر الاخيرة وذلك من اجل التعاون ووضع خطة عمل لمحاربة ظاهرة العنف.

حيث التقى الجنرال اسور كل من رئيس بلدية الناصرة علي سلام ورئيس بلدية طمرة سهيل ذياب ورئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين ، تطرق الرؤساء وقائد اللواء على المشاكل في الوسط العربي بينها العنف واستعمال السلاح والزعرنة في الشوارع.


وقال قائد لواء الشمال ان الشرطة تعمل جاهدة على محاربة العنف وقد افتتحت 3 محطات شرطة في كفركنا وطمرة ومجد الكروم ، بالاضافة الى نقاط شرطة في كفرمندا وطوبا ودبورية والمغار، كما وتم تجنيد 500 شرطي جدد للعمل في البلدات العربية.كما وتحدث عن انجازات الشرطة بضبط السلاح واعتقال المجرمين.


رؤساء البلديات طالبوا قائد اللواء بالعمل بشكل مكثف وكشف الجناة في حوادث القتل الاخيرة ومحاربة ظاهرة العنف.





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