ترامب:, لا, نسعى, إلى, تغيير, نظام, إيران.., وسنبرم, اتفاقا, معها,

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كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، خلال مؤتمر صحفي عن آخر التطورات...
تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال...
تأرجحت إيران بين خطابي التهدئة والتصعيد في مواجهتها الحالية مع الولايات المتحدة،...
أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في...
أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز...
ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو...
هل ستكون الجلسة الأخيرة للحكومة ؟ فقبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لرئيس الوزراء...
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أصبحت بالغة" ولا تنوي...
احتدم الجدل في واشنطن الليلة الماضية حول مدى خطورة التهديد من جانب طهران، بعد أن...
أعلن الجيش الأميركي اليوم أنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن...