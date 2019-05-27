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ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران، في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع نشر الأخيرة قوات إضافية في المنطقة.



وقال الرئيس الأميركي خلال  مؤتمر صحافي في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية".


وكرر ترامب انتقاداته لـ"الاتفاق الإيراني الفظيع،" لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك: "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا" مع طهران.


وقال ترامب في وقت سابق: "أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا".


وأضاف: "سنرى ما سيحدث، لكني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران (...) لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث".


وحذر ترامب في وقت سابق إيران، وبشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.


وقال في تغريدة في الأسبوع الماضي: "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية"، وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الإيرانيين: "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".




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