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تحديد 27.8.2019 موعدا لإجراء انتخابات الكنيست في حال تعثر المفاوضات بين الأحزاب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس اليوم مع رؤساء الأحزاب المشاركة في المفاوضات الائتلافية، مواصلة استنفاد جميع الفرص للتوصل الى حل بخصوص قانون التجنيد، بينها احتمال شطب هذه المسالة من الاتفاقات الائتلافية واللجوء الى محكمة العدل العليا بطلب ارجاء البت فيها.



كما تقرر ان يتم بالتوازي الاستعداد لحل الكنيست واجراء انتخابات جديدة. وحددت مصادر في ديوان رئاسة الوزراء السابع والعشرين من شهر اب أغسطس المقبل موعدا لاجراء الانتخابات في حال تقرر القيام بها.


وبدورها أعربت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش عن اعتقادها بان يتم في نهاية المطاف تشكيل حكومة وان يتم إيجاد حل للازمة بين نتنياهو ورئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان. .




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