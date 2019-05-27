كيف, وصفت, نادين, نجيم, رولا, حمادة, وقصي, خولي؟,

بدوره علق قصي خولي قائلا: "شريكتي الغالية ندين كل الحب يا نجمة رول حماده الأستاذة ونقطة عالسطر"، لتعود رولا حمادة وتعلق بـ "حبيبة قلبي انتي البطلة . بشكر محبتك واحساسك العالي، انت ممثلة كريمة ".

علقت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على أداء الممثلة ​رولا حمادة​ والممثل ​قصي خولي​ في حلقة مسلسل "خمسة ونص" التي عرضت قبل يوم أمس ، وقالت نجيم: "رولا حمادة بطلة ! بطلة !! بطلة !!! قصي ذبحتنا !!!".

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