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هاري كين يمنح توتنهام دفعة قوية قبل نهائي الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقترب هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من اللحاق بمباراة السبيرز أمام ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نجم وقائد توتنهام من المتوقع أن يسافر رفقة زملائه في توتنهام إلى مدريد، يوم الأربعاء المقبل.


وأضافت أنه من المتوقع أن يلعب مهاجم توتنهام دورًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام السبت المقبل، لاسيما بعدما تعافى تقريبًا من إصابته.


وتعرض كين لإصابة في كاحلة الأيسر في 9 أبريل/ نيسان الماضي خلال مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، ابتعد على إثرها عن الملاعب حتى الآن، فيما يسابق المهاجم الزمن من أجل مواجهة ليفربول.


ولفتت الصحيفة إلى أن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، يريد منح نجمه كل فرصة ممكنة لإثبات لياقته البدنية، مشيرة إلى أن توتنهام لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الدفع بكين في النهائي، حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.




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