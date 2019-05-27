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مبابي يجمد مصيره مع سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يميل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي.



وذكر برنامج "تيليفوت" الفرنسي أن مبابي لا ينوي الرحيل عن صفوف بي إس جي، ولكن في الوقت ذاته لا يميل أيضا لتمديد التعاقد الذي ينتهي في صيف 2022.


وأشار إلى أن كيليان لا يرهن مصيره مع النادي بالنظر للأمور المادية، بل يفضل التمهل قليلا.


وأضاف أن إدارة النادي الباريسي لم تتقدم أيضا بعرض لتمديد تعاقد كيليان مبابي، لذا فإن المفاوضات بين الطرفين مجمدة.


وانتقل مبابي إلى صفوف سان جيرمان قبل عامين قادما من موناكو بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.


وكان مبابي قد قال فور تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الفرنسي: "إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر".

 وتابع: ""ربما يحدث ذلك في بي إس جي، وسأكون سعيدا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد"




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