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المحكمة ترفض وقف برنامج رامز في الشلال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي يطلب فيها بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث حلقات برنامج «رامز في الشلال»، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

جاء في الدعوى أن قناة «إم بي سي مصر»، التي يذاع عليها البرنامج، دأبت خلال السنوات الماضية على إنتاج برنامج هزلي يقدمه رامز جلال، ويقوم بإعداده والاتفاق مع ضيوف البرنامج المخرج اللبناني جاد شويري.


وأضافت الدعوى أن أولى حلقات هذا البرنامج في بداية شهر رمضان استضاف راقصة، وكانت الحلقة صادمة لشعب مصر وللأسرة المصرية، وقامت هذه الراقصة بوصلة من السباب والألفاظ النابية الخادشة للحياء والذوق العام.


وأشارت الدعوى إلى مخالفة البرنامج للأصول والقيم، وأنه قد يتسبب في أزمات قلبية وصحية لضيوفه، وهو ما يمثل جرائم الشروع في القتل قانونيا.


يذكر ان برنامج رامز جلال، يتم تصويره هذا العام في إندونيسيا ويستعين بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، والمخرج العالمي جاد شويري، للإيقاع بالضيوف، عن طريق إيهامهم إما بتصوير برنامج  يحمل اسم “جمد قلبك”، أو تصوير إعلان لإحدى المشروبات الغازية أو إحدى ماركات الشامبو.




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