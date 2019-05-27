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خبراء يحددون أكثر 10 مواد غذائية فائدة للصحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع خبراء الجمعية الأوروبية للتغذية وخبراء أمراض الجهاز الهضمي، قائمة بأفضل المواد الغذائية لصحة الإنسان.



ويقول الخبراء إنهم أخذوا بالاعتبار كمية العناصر المفيدة في هذه المواد، وأيضا درجة امتصاصها في الجسم.


1- الطماطم (البندورة): غنية بالألياف والبوتاسيوم وتحتوي على مركب الليكوبين المضاد النشط للأكسدة، كما له خواص مضادة للسرطان. وتناول الطماطم بصورة منتظمة مفيد جدا لصحة وعمل القلب.


2- الشوفان: تحتوي بذوره على نسبة عالية جدا من البروتينات النباتية والألياف التي تساعد في تطبيع ضغط الدم وتحسين عمل الجهاز الهضمي. لذلك ينصح الخبراء بتناول الشوفان 2-3 مرات في الأسبوع.


3- الكيوي: فاكهة مشبعة بفيتامينات A وC وE، وتحتوي بذورها على أحماض دهنية غير مشبعة "أوميغا-3". وهي مفيدة جدا لمن يعاني من ضغط الدم العالي وآلام المفاصل.


4- العنب: يمنع تناول العنب تكون الجلطات، ونظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة يحمي الجسم من الأورام الخبيثة.


5- الأسماك والمأكولات البحرية: يكفي تناول هذه المواد 1-2 مرة في الأسبوع لتحسن الصحة. وتحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا-3" المهمة لحماية القلب والأوعية الدموية.


6- البروكلي: هذا النوع من الملفوف (الكرنب) يحتوي على مركب سولفورافان الذي يحمي الخلايا من الأورام السرطانية ويقتل البكتيريا المسببة لقرحة المعدة.


7- أفوكادو: تحمي الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في ثمار الأفوكادو القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي على مواد مغذية نباتية تمنع الجذور الحرة من التسلل إلى خلايا الجسم، وجعلها عرضة للأورام.


8- الخضروات الورقية: مصدر هام لعدد كبير من الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للجسم.


9- الثوم: يمنع تناوله تكاثر البكتيريا ويحسن القدرة الجنسية ويمنع نمو الخلايا السرطانية.


10- زيت بذور الكتان: يساعد هذا الزيت في سرعة تنظيف الكبد من المواد الضارة، كما أن مستوى الأحماض الدهنية غير المشبعة فيه أعلى منه في الأسماك.




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