خبراء, يحددون, أكثر, 10, مواد, غذائية, فائدة, للصحة,

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هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...
أعلن باحثون من جامعة تافتس الأمريكية في بوسطن، أن تأثير النظام الغذائي في خطر...
ربما يخيب هذا الخبر أمل جميع محبي هذا المشروب، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم،...
وجدت دراسة حديثة أن تدخين السجائر "الخفيفة" قاتل ويسبب سرطان الرئة، ويؤدي إلى...
ربما يتسبب الصيام لمدة قد تتجاوز الـ 16 ساعة في شعور كثير من الناس بالجوع والعطش...
يتوفى ملايين الأشخاص سنوياً حول العالم متأثرين بمرضي السرطان والسكري، على الرغم...
كشفت نتائج دراسة علمية، أن القهوة تحفز نشاط الأمعاء وتحسن نبيتها، وتساعد على...
وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لتقليل إحساس الصائمين بالعطش،...
لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...
تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...