إعادة, إعمار, 71%, من, المنازل, المدمرة, بغزة,

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، خلال مؤتمر صحفي عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة، حول موضوع إعادة الإعمار للمنشآت السكنية المهدومة كلياً وجزئياً، بحسب الخطة الوطنية لإعادة الإعمار.

وأكدت الوزارة على أن برنامج إعادة أعمار غزة تمكن من إعادة إعمار 71% من الوحدات السكنية المهدومة، فيما يوجد ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية من العدوان وما قبلها لم يتوفر لهم تمويل لإعادة الإعمار حتى الأن، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، كما القطاع الصناعي والزراعي.وأوضحت، أن عدد الوحدات السكينة المهدومة كلياً 11 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، كما تضررت قرابة 9600 منشاة اقتصادية، فيما بلغ إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار جراء الدوان بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة المعتمد في مؤتمر القاهرة 2014م حوالي 3.9 مليار دولار،