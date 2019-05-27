اجتماع, حول, انتشار, العنف, والجريمة, في, طمرة,

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التقى قائد لواء الشمال في الشرطة الجنرال الون اسور امس الاحد رؤساء البلديات التي...
تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس اليوم مع رؤساء...
جاء في بيان صادر عن رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام اليوم الاثنين :" تناقلت وسائل...
اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الجليل عن ضبط عشرات قطع السلاح والذخيرة على...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين ملثمين صباح اليوم الاثنين بالسطو على فرع بنك...
استمرارا للمحاولة بالمس بصناديق التقاعد ذات الأقدمية ضمن الاتفاقية من خلال تقليص...
تزامنا مع الايام الاخيرة من شهر الصوم الكريم وعشية حلول عيد الفطر السعيد تبدأ...
حصدت البطلة الريناوية الفرس اسطورة على لقب البطلة الذهبية في بطولة اوروبا في...
باجواء رمضانية , احتفلت ثانوية دار الحكمة في مدينة ام الفحم مساء امس الاحد بتخريج...
لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير (عامان) من حي صور باهر بالقدس، مصرعه متأثرا بجراحه،...