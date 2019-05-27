فيديو وصور - ضبط اسلحة وذخيرة في الجليل واعتقال مشتبهين

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تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين ملثمين صباح اليوم الاثنين بالسطو على فرع بنك...
استمرارا للمحاولة بالمس بصناديق التقاعد ذات الأقدمية ضمن الاتفاقية من خلال تقليص...
تزامنا مع الايام الاخيرة من شهر الصوم الكريم وعشية حلول عيد الفطر السعيد تبدأ...
حصدت البطلة الريناوية الفرس اسطورة على لقب البطلة الذهبية في بطولة اوروبا في...
باجواء رمضانية , احتفلت ثانوية دار الحكمة في مدينة ام الفحم مساء امس الاحد بتخريج...
لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير (عامان) من حي صور باهر بالقدس، مصرعه متأثرا بجراحه،...
قالت الشرطة الفلسطينية انها عثرت على طفلة رضيعة عمرها ساعات ملقاة امام مدخل...
الأمانة العامة لحزب الليكود ستجتمع غدا الثلاثاء للتحضير للانتخابات، وفقا لطلب من...
اليوم الاثنين، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل...
أفاد مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، بأن الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد...