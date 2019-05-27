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فيديو وصور - ضبط اسلحة وذخيرة في الجليل واعتقال مشتبهين



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اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الجليل عن ضبط عشرات قطع السلاح والذخيرة على اختلاف انواعها واعتقال مشتبهين .



وقد طالت الحملة كلا من قرية ساجور وهناك تم اعتقل شاب 23 عاماً


وقرية اعبلين ايضا , وفي البعنة اعتقل شاب 40 عاما وفي مجد الكروم ايضا .




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