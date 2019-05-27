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جورج وسوف: رفضت كلام الناس في البداية وغنيتها عالبيعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الفنان السوري جورج وسوف أغنية «كلام الناس» الأبرز في مشواره الفني، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته، والشهرة والجماهيرية العريضة التي اكتسبها أبو وديع في العالم العربي بعدها.



المفاجئ أن جورج رفض غناء «كلام الناس» في البداية، ولم يكن معجباً بكلماتها، وقد كشف النجم السوري كواليس الأغنية قائلاً: «كانت الأغنية ضمن بوكيه أو مجموعة أغاني أخذتها من صلاح الشرنوبي، الملحن الجميل والحلو، أخذت 5 أو 6 أغاني معها، وكانت كلام الناس آخرهم، مش عاوز أخذها كنت».


وأضاف في لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، ضمن برنامج «عايشة شو»: «كان معايا شخص الله يرحمه اسمه إبراهيم شكري، قالي خدها عالبيعة، وفعلاً أحبوها الناس، وكانت أنجح الأغاني».


أما المحطة الأصعب في حياة سلطان الطرب، فكانت مرحلة مرضه، حيث أوضح النجم السوري أنه خضع لعملية جراحية عام 2001 في الفخذين، كما وقع في وعكة صحية أخرى من 7 سنوات، وعن مرضه قال: «الحمد لله، كل حاجة من ربنا حلوة، إيماني بالله في قلبي وروحي».


يُذكر أن جورج وسوف تعرض لجلطة دماغية عام 2011، اصيب على إثرها بشلل نصفي في جانبه الأيسر، حيث خضع النجم السوري لعلاج في عدد من الدول العربية والأوروبية.




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