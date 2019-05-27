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سواريز يرد على منتقديه ببيان رسمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بيانا رسميا رد فيه على اتهامه بدخول غرفة العمليات بمحض إرادته وتعمده الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي خسره برشلونة 1-2 ضد فالنسيا.



وقال سواريز، خلال بيان نشره على حسابه عبر "تويتر": "يوم من الحزن والإحباط لعدم قدرتي على مساعدة زملائي، لكن نعم أنا فخور بهم جميعا، حيث حاولوا بكل ما لديهم لإسعاد الجماهير، والآن حان الوقت للتغيير للموسم الجديد، وفعل كل شيء ممكن لتحقيق ذلك".


وأضاف: "لا أبرر عادة ما يقال عني ويصل للجماهير، ولكن هذه المرة أرى أنه علي أن أرد، لأن الكثير مما قيل به نوايا سيئة وتشكيك في احترافي".


وتابع لويس: " بدأت هذا الموسم مع آلام في الغضروف وهو ما يعرفه الكثيرون ومع الجهد الكبير الذي قام به الطاقم الطبي للنادي، تحملت الأمر دون مشكلة وشكرا جزيلا لهم على عملهم وتفانيهم".




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