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ضبط اسلحة وذخيرة بمنطقة الجليل واعتقال مشتبهين



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ضبط اسلحة وذخيرة بمنطقة الجليل واعتقال مشتبهين




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