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ضبط اسلحة وذخيرة بمنطقة الجليل واعتقال مشتبهين
2019-05-27 10:49:56
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ضبط اسلحة وذخيرة بمنطقة الجليل واعتقال مشتبهين
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