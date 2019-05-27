سطو, مسلح, على, فرع, بنك, البريد, في, البعنة, وسرقة, مال,

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وافيد انه تم سرقة مبلغ من المال فيما فر المشتبهان هاربين من المكان .وانتهت عملية السطو دون اصابات تذكر .

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين ملثمين صباح اليوم الاثنين بالسطو على فرع بنك البريد في بلدة البعنة .

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