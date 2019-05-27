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سطو مسلح على فرع بنك البريد في البعنة وسرقة مال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين ملثمين صباح اليوم الاثنين بالسطو على فرع بنك البريد في بلدة البعنة .


وافيد انه تم سرقة مبلغ من المال فيما فر المشتبهان هاربين من المكان .

وانتهت عملية السطو دون اصابات تذكر .




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