الهستدروت بصدد إبرام اتفاقية لتأجيل المس بصناديق التقاعد حتى ايجاد حل للمسألة‎

استمرارا للمحاولة بالمس بصناديق التقاعد ذات الأقدمية ضمن الاتفاقية من خلال تقليص المخصصات، قال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد انه خلال الاسابيع الاخيرة وخلال هذه الساعات يُجري محادثات عدة حول هذا الموضوع، سواء مع المسؤولين في وزارة المالية ومع كبار المسؤولين في سوق المال. ويتواجد رئيس الهستدروت بار دافيد على مقربة من ابرام اتفاقية ستساهم في تأجيل المس بصناديق التقاعد ذات الاقدمية، الى ان يتم ايجاد حل ملائم يمنع المس بجمهور المتقاعدين، الذين يتقاضى غالبيتهم مخصصات دنيا تحول دون قدرتهم على شراء المنتجات الاساسية الضرورية للعيش بكرامة خاصة الطعام والأدوية المطلوبة. واشار بار دافيد ايضا " يجب أن نُبدي المسؤولية والحساسية الاجتماعية تجاه السكان اصحاب الأقدمية بناة الدولة. مسألة المتقاعدين على رأس جدول أعمالي ولن أسمح التسبب لهم بأي ضرر"