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صور -الفرس الريناوية اسطورة تتغلب على بطلات اوروبا والخليج



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حصدت البطلة الريناوية الفرس اسطورة على لقب البطلة الذهبية في بطولة اوروبا في هولندا لجمال الخيل العربي الاصيل،مع مرتبه اولى في صفها ايضاً،حيث شاركت خيول قوية من اوروبا وخارج اوروبا وبلاد الخليج العربي ، علماً انها المشاركه الاولى لها في اوروبا ، لكنها بطولة رقم 24 في سجلها العالمي.


اسطورة من مربط اليونايتد لمالكه رجل الاعمال الشاب محمد بصول - الرينة ، وتطمح لارقام قياسية عديدة واخرى.




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