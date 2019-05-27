إيران, تتأرجح, بين, التهدئة, والتصعيد,

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تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال...
أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في...
أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز...
ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو...
هل ستكون الجلسة الأخيرة للحكومة ؟ فقبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لرئيس الوزراء...
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أصبحت بالغة" ولا تنوي...
احتدم الجدل في واشنطن الليلة الماضية حول مدى خطورة التهديد من جانب طهران، بعد أن...
أعلن الجيش الأميركي اليوم أنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن...
تعهد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان أنه لن يتنازل بشان قانون التجنيد،...
اعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من من...