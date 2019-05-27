عالم, أزهري:, تعدد, الزوجات, فيه, رحمة, وإكرام, للمرأة,

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن تعدد الزوجات رحمة وإكرام للمرأة.

وأضاف أحمد عمر هاشم في حوار على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، أنه حين يعدد الرجل ويتزوج أكثر من واحدة لا تستشري ظاهرة العنوسة، خاصة أن النساء عددهم أكثر من الرجال.وأوضح قائلا إن الإسلام يبيح أن يتزوج الرجل بأربعة وذلك مكسب للمرأة بدلا من أن تجلس بلا زوج، فتكون مع زوج وتشارك زوجته الأخرى، وقد تكون الزوجة التي معه مريضة، فيتزوج ثانية مع بقاء الأولى، وتكون لها شريكة في الحياة.وأشار إلى أن تعدد الزوجات شُرع لحكم، قائلا في هذا الصدد "لعن الله الذواقين والذواقات، فالرجل الذي مجرد أن تعجبه سيدة يتزوج منها فعله مرفوض، لكن أباح التعدد لحكم تشريعية من أجل أن يكون الرجل عفيفا شريفا".وبين أن كثيرا من النساء يمكثن في بيوت ذويهن عوانس ويجلسن كذلك حتى يتوفاهن الأجل، فلماذا لا يرضين بالتعدد أفضل من أن يعشن لوحدهن.