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دحض أسطورة العلاقة بين النبيذ الأحمر وارتفاع ضغط الدم



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ربما يخيب هذا الخبر أمل جميع محبي هذا المشروب، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويظنون أن النبيذ الأحمر يساعد في خفض مستوى ضغط الدم.



حيث أثبت الأطباء أن كمية النبيذ المطلوبة للحصول على نتيجة مؤثرة في علاج ارتفاع ضغط الدم، تصل إلى 1000 قنينة من النبيذ الأحمر يوميا!


وكان العلماء قد اكتشفوا أن الجزيئات الموجودة في النبيذ الأحمر يمكن أن تستخدم في علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم، ونعني هنا مادة ريسفيراتول الموجودة في قشور العنب، حيث يعتبر الأطباء هذه المادة منذ زمن بعيد إكسير الشفاء الحقيقي، كونها قادرة على مكافحة مختلف الأمراض، من السرطان إلى خرف الشيخوخة. لكن أيا من تلك الاكتشافات لم تترجم إلى واقع عملي حتى الآن، بينما لم يبتكر أي دواء مشتق من هذه المادة، ويبدو السبب في عدم معرفة آلية تأثيرها بصورة كاملة.

لكن علماء كلية لندن الملكية تمكّنوا مؤخرا من فهم هذه الآلية، وكيفية تفاعل مادة ريسفيراتول مع بروتين PKG1 في جدران الأوعية الدموية، فتضيف مادة ريسفيراتول الأكسجين إلى البروتين، ما يؤدي إلى استرخاء وتوسع الأوعية الدموية، وهو الأمر الضروري لخفض مستوى ضغط الدم.


لكن الأطباء يشيرون إلى أن الحصول على هذا المفعول العلاجي للنبيذ الأحمر في تخفيض مستوى ضغط الدم، يتطلب تناول 1000 قنينة منه في اليوم.




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