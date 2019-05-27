ثانوية, دار, الحكمة, بام, الفحم, تحتفل, بتخريج, الفوج, الثامن,

باجواء رمضانية , احتفلت ثانوية دار الحكمة في مدينة ام الفحم مساء امس الاحد بتخريج الفوج الثامن من طلابها بقاعة الانيس الاسكا في المدينة.

افتتح حفل التخريج بتلاوة عطرة من القران الكريم ومن ثم تم استقبال الطلاب الخريجين وسط اجواء من الفرحة من قبل الطلاب والمعلمين.هذا وتخلل الاحتفال كلمة لمدير المدرسة المربي محمد ابو الياس جبارين الذي شكر الطلاب على هذه السنوات التي قضوها بداخل المدرسة متمنياً لهم مستقبل مشرق وباهر ومليئ بالنجاحات من اجل النهضه بالمجتمع الفحماوي وتخلل الاحتفال ايضاً كلمة لرئيس لجنة اولياء امور الطلاب بالمدرسة السيد شاهر زطام محاميد وفقرات فنية متنوعة وفقرة تسليم العلم من قبل الطلاب الخريجين للطلاب بالمدرسة وبالنهاية تم توزيع شهادات التخرج والتقاط الصور التذكارية