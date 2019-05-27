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مدرسة المستقبل لكرة القدم عرابة تحتفل بانتهاء الموسم الكروي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدر المستقبل لكرة القدم في عرابة بقيادة اللاعب عبد رباح بانتهاء الموسم الرياضي على ملعب السعيد عرابة ,بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار واللاعب العالمي بيرم كيال لاعب فريق برايتون الانجليزي واللاعب خالد خلايله كابتن فريق ابناء سخنين واللاعب وسام رباح ابن عرابة ولاعب هبوعيل الخضيرة من الدرجة العليا واهالي اللاعبين وقد جرت مباريات بين اللاعبين واهاليهم فيما القيت كلمات لعبد رباح ولرئيس بلدية عرابة وكلمة للاعب بيرم كيال وقد بلغ عدد اللاعبين ما يقارب ال 20 لاعب منهم ثلاثة فرق تلعب ضمن الاتحاد العام .




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