مدرسة, المستقبل, لكرة, القدم, عرابة, تحتفل, بانتهاء, الموسم, الكروي,

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اقيمت مساء اليوم الاحد، في ساحة ملعب متعدد الاهداف في البعينة نجيدات الامسية...
شارك أبناء المدينة بفعاليات رمضانية التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب في...
بمناسبة شهر رمضان الفضيل أقيم دوري رمضان لصفوف الابتدائية الإعدادية والثانوية في...
بمناسبة الشهر الفضيل كان للنوادي النسائية التابعة لدائرة الثقافة الرياض والشباب...
احتفلت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة يتكريم د. هاني فرّاج المفتش القطري...
تحت عنوان القصة تجمعنا لتنمي مواهبنا للصف الاول تم تتويج فعاليات قصة" لبلب...
توج المشروع التطوعي الطلابي لمجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، بإدارة المربي...
نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، بالتعاون مع بلدية عكا متمثلة في السيد...
تحت شعار "الحياة في الصحة لا في الوجود" نظمت مدرسة البطوف الإعدادية "سباق الحقل"...
رعت بلدية الناصرة اسبوع الأعمال الطيبة من خلال دائرة الرفاه الاجتماعي فيها...