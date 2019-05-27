احتفال, مهيب, ضمن, امسيات, رمضان, في, البعينة, نجيدات,

اقيمت مساء اليوم الاحد، في ساحة ملعب متعدد الاهداف في البعينة نجيدات الامسية الخامسة من ليالي رمضان يجمعنا، والتي نظمها قسم الشبيبة، بحضور المئات من الاهالي، وتخلل الاحتلال ابتهالات رمضانية، وخيمة رمضان اضافة لعرض سيرك، وغيرها من النشاطات المختلفة التي اسعدت الاهالي والاطفال.

وشكر مدير قسم الشبيبة كافة الاقسام المشاركة في المجلس المحلي، مهنئا الاهالي بالعشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، شاكرا وزارة السياحة على دعم المشروع.وهنئ رئيس المجلس المحلي، منير حمودة الاهالي في البعينة نجيدات بحلول العشر الاواخر من شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، مطالبا الشباب بالتحلي بمكارم الاخلاق والحد من التجوال بالسيارات دون حاجة في الشوارع للحد من ازمات المرور في البلدة، خاصة ونحن مقبلون على مشتريات العيد، وختم رئيس المجلس المحلي بشكر كافة الاقسام المنظمة لبرنامج رمضان يجمعنا، مؤكدا على تعزيز خدمة المواطنين وفتح ابوابه امام كافة ابناء البعينة نجيدات.