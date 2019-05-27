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القدس: مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير بعد أن دهسه والده بالخطأ



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير (عامان) من حي صور باهر بالقدس، مصرعه متأثرا بجراحه، بعد ان دهسه والده بالخطأ دون ان ينتبه انه يقف خلفه.



ووفقًا لما أوردته الشرطة فإنّ "الطفل أحيل الى مستشفى شعاري تسيدك في القدس وهو بحالة بالغة الخطورة، برفقة والده، وهناك أضطر الطاقم الطبيّ الى اقرار وفاته".


وذكرت الشرطة أنّه:"من الفحص والتحقيق الأولي، فإنّه على ما يبدو تعرّض الطفل للدهس من قبل سيارة قادها والده بالقرب من منزل العائلة في القدس الشرقية، والتحقيقات جارية".




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