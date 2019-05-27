صورة - العثور على رضيعة عمرها ساعات امام بناية بالخليل

وقالت الشرطة في بيان لها "ان جهاز المباحث العامة باشر باجراءات التحقيق في الحادثة".من جانبها، قالت مصادر محلية لمراسل معا في الخليل ، ان مجموعة من سكان المنطقة، بعد مشاهدتهم للرضيعة قاموا بالاتصال بالشرطة والتي حضرت على الفور وقامت بنقل الطفلة بالاسعاف للمستشفى.

قالت الشرطة الفلسطينية انها عثرت على طفلة رضيعة عمرها ساعات ملقاة امام مدخل بناية سكنية بمدينة الخليل.

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