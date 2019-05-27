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ديانا حداد تحتفل بعيد الفطر مع زوار جزر المالديف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




تستعد الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" للإحتفال بعيد الفطر المبارك 2019 مع جمهور وزوار جزر المالديف، وذلك يوم 6 يونيو 2019 المقبل، في "فيلا برايفيت آيلاند" Velaa Private Island، والتي ستحيها برفقة فرقتها الموسيقية.


وأوضحت ديانا حداد أنها ستشارك الجمهور الفرحة بقدوم عيد الفطر بشكل مختلف هذا العام، من خلال هذا الحفل في جزر المالديف، والتي أعدت له برنامجاً غنائياً متنوعاً إختارته من أغنياتها المتنوعة الألوان الموسيقية العربية اللبنانية والمصرية والخليجية والمغربية، مؤكدة أنها سعيدة كونها تتقن هذه الألوان ونجحت بها جميعاً لدى الجمهور الخليجي والعربي في البلاد العربية.


ومن جهة أخرى، حلت "البرنسيسة" كما يحب أن يلقبها جمهورها، ضيفة على سهرة إذاعية رمضانية مع الإعلامي الكويتي علي نجم في إذاعة مارينا fm في الكويت، تحدثت خلالها عن مجموعة أمور متعددة لم يسبق التحدث عنها سابقاً، مؤكدة سعادتها بالتواجد المستمر بحضور الجمهور الكويتي الذي تفاعل مع الحلقة بشكل كبير ومتميز عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي لدى الإذاعة.


كما تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، الى جانب إستعدادها لإحياء حفلاً غنائية في المملكة العربية السعودية، سيتم الكشف عنها عند موعد الحفل ومكانه، الى جانب تجهيزها لأغنيات جديدة ستجمعها في ألبوم غنائي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
 




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