اسرائيل, تتجه, لانتخابات, جديدة, بعد, فشل, تشكيل, الحكومة,

الأمانة العامة لحزب الليكود ستجتمع غدا الثلاثاء للتحضير للانتخابات، وفقا لطلب من نتنياهو.

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وقال عضو الكنيست ميكي زوهار "قانون حل الكنيست جاهز، لسوء الحظ يتم جرنا إلى انتخابات جديدة بسبب المشاحنات غير الضرورية لبعض أعضاء الائتلاف، بعد الانتهاء مع رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، سنبدأ في الترويج لقانون حل الكنيست، نحتاج 61 عضو للموافقة على القانون".وافيد ان نتنياهو أبلغ وزراء الليكود أنّه سيخوض الانتخابات المقبلة في قائمة مشتركة مع حزب "كولانو" برئاسة وزير المالية الحالي موشيه كاحلون.