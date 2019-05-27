فلكياً.., عيد, الفطر, الأربعاء, 5, يونيو,

كلمات متعلقةفلكياً.., عيد, الفطر, الأربعاء, 5, يونيو,
بادر النواب عن الجبهة الديمقراطيّة إلى جلسة عمل في بلدية طمرة، لبحث قضية انتشار...
اسفرت حملة واسعة للشرطة في منطقة الجليل عن ضبط عشرات قطع السلاح والذخيرة على...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين ملثمين صباح اليوم الاثنين بالسطو على فرع بنك...
استمرارا للمحاولة بالمس بصناديق التقاعد ذات الأقدمية ضمن الاتفاقية من خلال تقليص...
تزامنا مع الايام الاخيرة من شهر الصوم الكريم وعشية حلول عيد الفطر السعيد تبدأ...
حصدت البطلة الريناوية الفرس اسطورة على لقب البطلة الذهبية في بطولة اوروبا في...
باجواء رمضانية , احتفلت ثانوية دار الحكمة في مدينة ام الفحم مساء امس الاحد بتخريج...
لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير (عامان) من حي صور باهر بالقدس، مصرعه متأثرا بجراحه،...
قالت الشرطة الفلسطينية انها عثرت على طفلة رضيعة عمرها ساعات ملقاة امام مدخل...
الأمانة العامة لحزب الليكود ستجتمع غدا الثلاثاء للتحضير للانتخابات، وفقا لطلب من...