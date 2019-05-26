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العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الشرطة مساء الاحد، ان 5 اشخاص اختفت اثارهم في بحيرة طبريا.


وقال البيان ان 5 اشخاص كانوا على متن قارب في البحيرة قبل ان تختفي اثارهم.

الشرطة قامت بعمليات بحث واسعة في المياه وعلى شواطىء البحيرة بمساندة مروحية املا في العثور على المفقودين.

وجاء في بيان لاحق أنه تم العثور على المفقودين بصحة جيدة وهم عائلة من المتدينين اليهود سكان القدس .




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