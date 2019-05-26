تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-26 22:38:27 العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا |  2019-05-27 00:01:49 اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة |  2019-05-26 21:46:15 اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة |  2019-05-26 11:12:02 مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون |  2019-05-26 20:00:35 باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ |  2019-05-26 18:13:47 المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين |  2019-05-26 18:08:58 مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية |  2019-05-26 15:07:25 قمة عربية أفريقية في السعودية |  2019-05-26 15:03:30 دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي |  2019-05-26 14:37:30 يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية |  2019-05-26 14:30:16 الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ |  2019-05-26 14:04:39 نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا |  2019-05-26 14:00:47 حاتم عمور يتألق في حفل " رمضانيات موروكومول " والجمهور يتسبب في إيقافه |  2019-05-26 13:59:19 زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية |  2019-05-26 13:19:08 مؤتمر المنامة بين الرفض والحضور - حمادة فراعنة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو والليكود يهاجمون مظاهرة المعارضة لأنهم دعوا عودة داعم الاٍرهاب!



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك النائب أيمن عودة مساء الأمس (السبت) في المظاهرة المركزية في تل أبيب التي نظمتها أحزاب المعارضة من أجل الديمقراطية وضد فساد نتنياهو ومحاولاته لتشريع قوانين تضمن حصانته وحمايته من تقديم لوائح اتهام ضده وإدانته. 

هذا وأثارت مشاركة النائب عودة حفيظة اليمين التي وصلت إلى تحريض نتنياهو وزمرته العنصريّة على عودة، وفي المقابل قوبلت إمكانية عدم مشاركة عودة كممثّل شرعي للجماهير العربيّة بانتقاد لاذع وتهديد بمقاطعة المظاهرة من قِبل حزب ميرتس والعمل وأوساط يساريّة مشارِكة. 
ويذكر في هذا السياق، أنّ القياديّة في حزب العمل شيلي يحموڤيتش كانت قد عقبت على إمكانية عدم مشاركة النائب عودة: "مظاهرة خالية من العرب هي خضوع للعنصرية ولتحريض اليمين، وهذا يعتبر رقصًا على أنغام التطرّف."
وأضافت يحموڤيتش: "هل سيتدفق متظاهري اليمين في الحافلات بسبب إقصاء العرب؟هذا خطأ أخلاقي وسياسي". 
ومن جهتها عقّبت رئيسة حزب ميرتس السابقة زهاڤا چالئون: "الشراكة العربيّة-اليهوديّة، بالأخص في محاربة فساد نتنياهو وسعيه في هدم سلطة القانون، لا تعبر فقط عن العدل إنّما أيضًا عن الحكمة."كما وأرسلت چالئون نداءً لحزب كاحول-لاڤان، بأن يبدوا مسؤولية قياديّة ولتوسيع صفوف النضال بالكف عن خضوعهم للعنصرية. 
وفي أعقاب خطاب عودة في المظاهرة كتبت صحيفة هآرتس، خطاب عودة هي التي أثارت جمهور المتظاهرين، وهو الذي جلب المئات بل آلاف المتظاهرين اليساريين الذين أرادوا مقاطعة المظاهرة. وأضافت الصحيفة، خطاب عودة الذي يتّسم بالنقاشات الفلسفية والتفرقة بين العرب واليهود، اختفت كما لو لم تكن. عودة أحيى الأمل لدى الجمهور. 
أما العنوان الرئيسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" كان اقتباسًا من خطاب النائب عودة نريد ان تكون الدولة للجميع سنسعى لأنّ نكون مؤثرين في المعادلة بحسبها لا يمكن التغيير  بدون المواطنين العرب. 
ومن جهته هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عودة ناعتًا إياه بداعم الإرهاب، قائلًا: "أيمن عودة داعم الإرهاب يلقي خطابًا بمباركة چانتس ولاپيد- هذه نكتة!"  
ومن جهته عقّب وزير الأمن الداخلي چلعاد أردان ناشرًا ڤيديو يجمع به مقالات تحرّض على عودة كناشط داعم للإرهاب 
هذا ويُذكر أنّ عودة شدّد في خطابه على ضرورة بناء أوسع تحالف ضد نتنياهو بشجاعة ومسؤوليّة سياسيّة ترتكز على النضال من أجل السلام، المساواة، العدل الإجتماعي والديمقراطية.
وفي خطابه وركّز النائب عودة على المعادلة السياسية التي بحسبها نحن المواطنين العرب لوحدنا لا نستطيع إحداث التغيير، ولكن.... بدوننا لا يمكن! ولهذا نحن بحاجة إلى تحالف الشجعان.
وحول ذلك عقّب عودة: "نتنياهو العنصري والمحرّض الأكبر لا يفوّت  فرصه للتحريض ضد جماهيرنا وقيادته. لم تمر خمس دقائق على انتهاء المظاهرة حتى بدأ نتنياهو في بثّ سمّه التحريضي."
وأضاف عودة: "نتنياهو مأزوم وخائف بسبب فهمه جيّدًا للمعادلة التي نطرحها بقوة في كل منصّة- حين نضع نحن المواطنون العرب ثقلنا السياسي، فهو لن يبقى في الحكم!سنستمر في طرح موقفنا في قوة وسنكون نحن المأثرون في إحداث التغيير في المناخ السياسي رغم أنف العنصري نتنياهو".
نتنياهو والليكود يهاجمون مظاهرة المعارضة لأنهم دعوا عودة داعم الاٍرهاب!




كلمات متعلقة

نتنياهو, والليكود, يهاجمون, مظاهرة, المعارضة, لأنهم, دعوا, عودة, داعم, الاٍرهاب!,

تابعونــا

العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا 2019-05-26 | 22:38:27

جاء في بيان صادر عن الشرطة مساء الاحد، ان 5 اشخاص اختفت اثارهم في بحيرة...

اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة 2019-05-27 | 00:01:49

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "بعد أيام سيعقد مؤتمر في المنامة تحت ادعاء تحسين ظروف...

اصابة فتى بحادث دهس قرب كفر قرع وحالته خطيرة اصابة فتى بحادث دهس قرب كفر قرع وحالته خطيرة 2019-05-26 | 22:48:35

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت فتى يبلغ من ١٠ سنوات...

اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة 2019-05-26 | 21:46:15

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان مسن بالسبعينيات من عمره أصيب بجراح...

مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون 2019-05-26 | 11:12:02

لقي الشاب وسيم ابو كف (25 عاماً)من ام بطين في النقب مصرعه ,جراء سقوطه عن ارتفاع في...

باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ 2019-05-26 | 20:00:35

قامت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، اليوم الأحد، بإيداع الخارطة الهيكليّة...

المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين 2019-05-26 | 18:13:47

بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان...

مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية 2019-05-26 | 18:08:58

لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير(عامين) مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من...

دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي 2019-05-26 | 15:03:30

خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل...

الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ 2019-05-26 | 14:30:16

قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هدوء حذر في المسجد الاقصى المبارك القدس شهداء صلاة الغائب ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسالمطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق دهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد مصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق النصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com