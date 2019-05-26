اصابة, فتى, بحادث, دهس, قرب, كفر, قرع, وحالته, خطيرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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