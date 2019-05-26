تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-26 22:38:27 العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا |  2019-05-27 00:01:49 اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة |  2019-05-26 21:46:15 اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة |  2019-05-26 11:12:02 مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون |  2019-05-26 20:00:35 باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ |  2019-05-26 18:13:47 المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين |  2019-05-26 18:08:58 مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية |  2019-05-26 15:07:25 قمة عربية أفريقية في السعودية |  2019-05-26 15:03:30 دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي |  2019-05-26 14:37:30 يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية |  2019-05-26 14:30:16 الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ |  2019-05-26 14:04:39 نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا |  2019-05-26 14:00:47 حاتم عمور يتألق في حفل " رمضانيات موروكومول " والجمهور يتسبب في إيقافه |  2019-05-26 13:59:19 زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية |  2019-05-26 13:19:08 مؤتمر المنامة بين الرفض والحضور - حمادة فراعنة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة فتى بحادث دهس قرب كفر قرع وحالته خطيرة



  |     |   اضافة تعليق



افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت فتى يبلغ من ١٠ سنوات جراء تعرضه لحادث دهس على شارع ٦٥ قرب مفرق كفرقرع.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة فتى بحادث دهس قرب كفر قرع وحالته خطيرة




كلمات متعلقة

اصابة, فتى, بحادث, دهس, قرب, كفر, قرع, وحالته, خطيرة,

تابعونــا

العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا 2019-05-26 | 22:38:27

جاء في بيان صادر عن الشرطة مساء الاحد، ان 5 اشخاص اختفت اثارهم في بحيرة...

اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة 2019-05-27 | 00:01:49

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "بعد أيام سيعقد مؤتمر في المنامة تحت ادعاء تحسين ظروف...

نتنياهو والليكود يهاجمون مظاهرة المعارضة لأنهم دعوا عودة داعم الاٍرهاب! نتنياهو والليكود يهاجمون مظاهرة المعارضة لأنهم دعوا عودة داعم الاٍرهاب! 2019-05-26 | 22:30:55

شارك النائب أيمن عودة مساء الأمس (السبت) في المظاهرة المركزية في تل أبيب التي...

اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة 2019-05-26 | 21:46:15

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان مسن بالسبعينيات من عمره أصيب بجراح...

مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون 2019-05-26 | 11:12:02

لقي الشاب وسيم ابو كف (25 عاماً)من ام بطين في النقب مصرعه ,جراء سقوطه عن ارتفاع في...

باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ 2019-05-26 | 20:00:35

قامت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، اليوم الأحد، بإيداع الخارطة الهيكليّة...

المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين 2019-05-26 | 18:13:47

بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان...

مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية 2019-05-26 | 18:08:58

لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير(عامين) مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من...

دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي 2019-05-26 | 15:03:30

خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل...

الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ 2019-05-26 | 14:30:16

قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فتى قاصر عرابة اعتقال مشتبه بشبهة اقتحام بيوت سيارات قرية عرابة الشرطة حيفا اعتقال مواطنين عرب جنائيات سيارات مصادرة اسلحة دراجة مائية نارية جبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجاصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف ثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب اعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةرصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي سرطان مريض ولد اولاد البلاد فاتن غطاس مكافحة حملة اطرق الباب ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق الذكرى الثامنة لرحيل وفاة الشاعر محمود درويش فلسطين رام الله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com