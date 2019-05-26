اصابة, مسن, بجراح, خطيرة, في, حادث, ضرب, وهرب, بالطيبة,

وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قامت بنقله للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق ، ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن حادث ضرب وهرب.
وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قامت بنقله للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.
الشرطة باشرت التحقيق ، ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن حادث ضرب وهرب.
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