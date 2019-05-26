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اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان مسن بالسبعينيات من عمره أصيب بجراح خطيرة اثر تعرضه للدهس في مدينة الطيبة.


وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قامت بنقله للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.


الشرطة باشرت التحقيق ، ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن حادث ضرب وهرب.

اصابة مسن بجراح خطيرة في حادث ضرب وهرب بالطيبة




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