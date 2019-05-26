اصابة, مسن, بجراح, خطيرة, في, حادث, ضرب, وهرب, بالطيبة,

الشرطة باشرت التحقيق ، ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن حادث ضرب وهرب.

وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قامت بنقله للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان مسن بالسبعينيات من عمره أصيب بجراح خطيرة اثر تعرضه للدهس في مدينة الطيبة.

تابعونــا

العثور على 5 اشخاص بعد اختفائهم في بحيرة طبريا 2019-05-26 | 22:38:27 جاء في بيان صادر عن الشرطة مساء الاحد، ان 5 اشخاص اختفت اثارهم في بحيرة...

اشتية: جاهزون لاجراء انتخابات بالضفة وغزة 2019-05-27 | 00:01:49 قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "بعد أيام سيعقد مؤتمر في المنامة تحت ادعاء تحسين ظروف...

نتنياهو والليكود يهاجمون مظاهرة المعارضة لأنهم دعوا عودة داعم الاٍرهاب! 2019-05-26 | 22:30:55 شارك النائب أيمن عودة مساء الأمس (السبت) في المظاهرة المركزية في تل أبيب التي...

اصابة فتى بحادث دهس قرب كفر قرع وحالته خطيرة 2019-05-26 | 22:48:35 افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت فتى يبلغ من ١٠ سنوات...

مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون 2019-05-26 | 11:12:02 لقي الشاب وسيم ابو كف (25 عاماً)من ام بطين في النقب مصرعه ,جراء سقوطه عن ارتفاع في...

باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ 2019-05-26 | 20:00:35 قامت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، اليوم الأحد، بإيداع الخارطة الهيكليّة...

المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين 2019-05-26 | 18:13:47 بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان...

مصرع الطفل يوسف عبد الغني شقير جراء تعرضه للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية 2019-05-26 | 18:08:58 لقي الطفل يوسف عبد الغني شقير(عامين) مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من...

دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي 2019-05-26 | 15:03:30 خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل...