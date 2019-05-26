تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-26 11:12:02 مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون |  2019-05-26 20:00:35 باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ |  2019-05-26 18:13:47 المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين |  2019-05-26 18:08:58 مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية |  2019-05-26 15:07:25 قمة عربية أفريقية في السعودية |  2019-05-26 15:03:30 دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي |  2019-05-26 14:37:30 يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية |  2019-05-26 14:30:16 الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ |  2019-05-26 14:04:39 نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا |  2019-05-26 14:00:47 حاتم عمور يتألق في حفل " رمضانيات موروكومول " والجمهور يتسبب في إيقافه |  2019-05-26 13:59:19 زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية |  2019-05-26 13:19:08 مؤتمر المنامة بين الرفض والحضور - حمادة فراعنة |  2019-05-26 13:07:42 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا |  2019-05-26 12:01:59 نتنياهو ينوي فتح المقر الانتخابي لحزب الليكود اليوم |  2019-05-26 11:41:43 اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎



  |     |   اضافة تعليق



قامت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، اليوم الأحد، بإيداع الخارطة الهيكليّة الشّاملة لمسطّح أراضيها في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء، في مدينة حيفا، وذلك بعد أن صادقت عليها اللجنةُ المحليّة للتخطيط والبناء في وادي عارة، في خطوةٍ أخرى نحو إقرارها نهائيًّا. 

ويأتي هذا الإيداعُ بعد أن قامَ كادرٌ من المهندسين والمخطّطين، بالتّعاون مع إدارة البلديّة، بالعمل المكثّف على تخطيط وترسيم الخارطة الهيكليّة، على مدار خمس سنوات، ليتسنّى اليوم، أن تُقَدَّمَ، آخذةً بعين الاعتبار، متطلّبات المدينة وسكّانها، على اختلاف الاحتياجات.  وتشكّلُ الخارطة الهيكليّة التي تَمَّ إيداعهُا، بُنْيَة تحتيّة مَرِنَةً تتيحُ تطوّرَ مدينة باقة الغربيّة، لتعزِّزَ من مكانتها كمدينة مركزيّة في المنطقة، تعتمدُ على تطوير جغرافيّتها الاستراتيجيّة وتعوِّلُ على تهيئتها بما يتلاءَمُ معَ متطلّبات عصرنا الحديثة. 
وتشتملُ الخارطة تخطيطًا يضمن التّوسّع السّكانيّ للمدينة، لغاية تعداد سكّانيّ يصلُ إلى 47500 مواطن، إذ يبلغُ تعدادهم اليوم 30 ألفًا. وتشتمل الخارطة على إضافة آلاف عدّة من الوحدات السّكنيّة الجديدة؛ منطقة صناعيّة جديدة؛ مبانٍ تجاريّة وعموميّة. يأتي هذا التّوسّعُ من خلال إضافة 395 دونمًا إلى منطقتها الصّناعيّة، وضمّ 700 دونم إلى مسطّح نفوذها. ومن بين الميزات الخاصّة التي تتّسمُ بها الخارطة الهيكليّة لمدينة باقة، وفق ما عملَ عليه مخطّطوها ومهندسوها، اقتراحَهَا منطقةً صناعيَّةً ستقعُ غربيّ شارع 6، من شأنها أن تشكّلَ رافعَةً اقتصاديّة للمدينة وللقرى والبلدات المجاورة لها.  تأخُذُ الخارطة الهيكليّة المُقَدَّمة، بالحسبان، الموقع الجغرافيّ الاستراتيجيّ لباقة الغربيّة، الواقعة في مركز البلاد، لتعملَ على تحويلها إلى منطقةٍ لا تعاني من ضائقة في الأرض والمسكن، بل توفِّرُ احتياطيًّا من الأراضي، ناهيك عن أنّ المنطقة الصّناعيّة ستوفّرُ أماكن وفرص عمَلٍ جديدة وحيويّة، ناهيك عن استقطابها مستثمرين من كافّة أنحاء البلاد، ستكونُ لهم مساهمة جادّة في رِفعة اقتصاد المدينة.  وتعقيبًا على إيداع الخارطة، صرَّح رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، في هذا السّياق، أنّ هذا الإنجاز "هو ثمرة عمل ومجهود كبيرين، تمّت خلال الأعوام الخمس الأخيرة، تعاونَ من أجل إقرارها طاقمٌ مهنيّ اشتملَ على مهندسين، مخطّطي مدن وبلدات، عملوا جميعًا بشكلٍ مكثَّف من أجل إخراج هذه الخطّة إلى حيِّز التّنفيذ".  واضافَ د. أبو مخّ أنّ "هذه الخارطة ستشكّل استجابَةً جوهريَّةً لمتطلّبات سكّاننا، على اختلافها"، واختتم رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة حديثه، بقوله إنّ "هذه الخارطة هي إسهامٌ هامّ وجادٌّ في صناعة مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ومن هنا جاءَ حرصنا على هذا المشروع وإتمامه على أفضل وجه".
باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎




كلمات متعلقة

باقة, الغربيّة:, المصادقة, على, إيداع, الخارطة, الهيكليّة, في, اللجنة, اللوائيّة, بمدينة, حيفا‎,

تابعونــا

مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون 2019-05-26 | 11:12:02

لقي الشاب وسيم ابو كف (25 عاماً)من ام بطين في النقب مصرعه ,جراء سقوطه عن ارتفاع في...

المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين 2019-05-26 | 18:13:47

بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان...

مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية 2019-05-26 | 18:08:58

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من سيارة يقودها...

دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي 2019-05-26 | 15:03:30

خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل...

الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ 2019-05-26 | 14:30:16

قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل"...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا 2019-05-26 | 13:07:42

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي...

اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة 2019-05-26 | 11:41:43

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل...

اختتام ليالي رمضان في الرينة بمشاركة واسعة واجواء احتفالية اختتام ليالي رمضان في الرينة بمشاركة واسعة واجواء احتفالية 2019-05-26 | 11:02:58

اختتمت مساء السبت برامج"رمضان في الرينة غير"بمشاركة غفيرة واجواء احتفالية مميزة...

اصابتان باطلاق نار في مدينة عكا اصابتان باطلاق نار في مدينة عكا 2019-05-26 | 09:29:25

اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار في مدينة عكا...

عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار 2019-05-26 | 09:26:41

باشرت شرطة وادي عارة التحقيق في حادث اطلاق نار فجر اليوم في بلدة عارة , مما ادى الى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة طالب الطب تشييع جثمان جنازة دير حنا مثواه الى الاخير مقبرة مجدي سالم رومانيا حادث ضحية عمل مصرع ورشة بناء المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة الثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدالناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف سلسلسة حديدية والدان اعتقال فتى قاصر كفر قرع ربط حبس اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها الاقصى صلاة القدس مسجد حواجز شرطة مصلون الداخل الفلسطيني بسمة طبعون خنزير تعليق الاهالي غضبهم غضب استياء عارم الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com