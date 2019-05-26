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المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين



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بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان التقليدي الذي تنظمه سنويا في الناصرة.


برز حضور مجموعة كبيرة من القضاة بينهم القاضية مريم ناؤور، رئيسة المحكمة العليا سابقا، القاضي الياكيم روبنشطاين، نائب رئيسة المحكمة العليا، رئيس محكمة العمل اللوائية، القاضي ميرون شفارتس، القاضي زياد هواري، نائب رئيس المحكمة المركزية والقضاة بالمحكمة المركزية: القاضي حنا صباغ ، القاضي چادي تسفرير،القاضية الونه ليندشطراوس ، تمار نيسيم شاي، القاضي يونتان افراهام، القاضي صائب دبور ، القاضي سهيل يوسف نائب رئيس محكمة الصلح، قضاة محكمة الصلح: القاضية جميلة جبارين، القاضية ربيع جبالي، القاضية منال حليحل، القاضي رائد عمري، القاضية شادن ناشف، ومدير عام المحاكم الشرعية القاضي اياد زحالقة وقضاة المحاكم الشرعية: القاضي احمد كيّال، القاضي عبد الكريم عباس والقاضي عصام ابو علو كما وشارك رؤوساء الطوائف المسيحية والدرزية: المطران كيريوس كرياكوس، مطران الروم الارثوذكس في الناصرة وسائر الجليل، المونسنيور د. حنا كيلداني، النائب البطريركي اللاتيني العام في البلاد ورئيس الطائفة الدرزية فضيلة الشيخ موفق طريف.

بالاضافة لحضور رئيس النقابة العامة، المحامي اپي حيمي، ورئيسة المجلس العام للنقابة المحامية حافا ماريتسكي.

والمحامية طال افراهام، رئيسة دائرة المرافعة القانونية في الشمال والمحامي جوزيف عزيزيان، مدير دائرة الطابو.

المحامي خالد حسني الزعبي، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال رحب بالحضور وابلغ انه لم يرشح نفسه لفترة اخرى ،وانه فخور بكل انجازات اللواء وأهمها بيت المحامين الذي بات صرحاً شامخا بالناصره .



القاضي الياكيم روبنشطاين، خلال كلمته شكر المحامي خالد زعبي على العمل خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المحامين ولمجهوده باختيار الكفاءات في لجنة تعيين القضاة، وكونه عملو سويا باللجنه الثنائيه لاختيار القضاه على مدى 6 سنوات.

وتحدث القاضي روبنشطاين عن قانون القومية: " لن اتحدث بلغة قانونية ولكن سأتحدث بلغة جماهيرية كما اتحدث دوماً، انا اقوم بالعمل مع مجموعة من الأكاديميين بمحاولة لتغيير قانون القومية الذي جاء لاعلان الدولة للشعب اليهودي دون التطرق للمواطنين العرب، نحن نسعى اليوم لتغيير هذا القانون ولاعلان هذه الدولة بيت متساوي لجميع مواطنيه، بالاضافة لاعادة المكانة للغة العربية".



الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية والأب سمعان بجالي وحدا كلمتهما حول موضزع نبذ العنف داعيين الجميع ليكونوا يد واحدة بمحاربة العنف بالوسط العربي.



تولى عرافة الحفل كل من المحامية رلى حماتي والمحامي رامح عوّاد .




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