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مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية



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لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية .


الطفل وصل الى مستشفى شاعري تسيدق في مدينة القدس وهناك تم اعلان وفاته .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية




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