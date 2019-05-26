مصرع, طفل, تعرض, للدهس, من, سيارة, يقودها, والده, في, القدس, الشرقية,

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية .

الطفل وصل الى مستشفى شاعري تسيدق في مدينة القدس وهناك تم اعلان وفاته .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .