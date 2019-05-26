دالية, الكرمل:مئات, الاهالي, يتظاهرون, بعد, مقتل, الشاب, دانيال, حلبي,

خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل الشاب دانيال حلبي(18عاماً)خلال شجار يوم أمس السبت في البلدة .

وكان بين المشاركين رئيس المجلس المحلي رفيق حلبي وطلاب مدارس واهالي , حيث رفعوا شعارات منددة بالعنف .وكان الشاب دانيال حلبي قد توفي امس السبت خلال شجار مع شبان من خارج دالية الكرمل , الشرطة اعتقلت 3 شبان بشبهة ضلوعهم بالجريمة .