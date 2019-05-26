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دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي



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خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل الشاب دانيال حلبي(18عاماً)خلال شجار يوم أمس السبت في البلدة .


وكان بين المشاركين رئيس المجلس المحلي رفيق حلبي وطلاب مدارس واهالي , حيث رفعوا شعارات منددة بالعنف .

وكان الشاب دانيال حلبي قد توفي امس السبت خلال شجار مع شبان من خارج دالية الكرمل , الشرطة اعتقلت 3 شبان بشبهة ضلوعهم بالجريمة .




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