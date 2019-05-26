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يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية



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أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز سهيل وجمعية مسلمي شباب مالقة .


تقبل الله من هذا الشباب الصالح الذي يحمل راية نشاطات ورسالة مركز سهيل
بكل الحب والمودة لهم جميعا التحية والسلام.





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