يوم, الصائم, في, مدينة, مالقا, الاسبانية,

تقبل الله من هذا الشباب الصالح الذي يحمل راية نشاطات ورسالة مركز سهيل
بكل الحب والمودة لهم جميعا التحية والسلام.
تقبل الله من هذا الشباب الصالح الذي يحمل راية نشاطات ورسالة مركز سهيل
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