يوم, الصائم, في, مدينة, مالقا, الاسبانية,

تقبل الله من هذا الشباب الصالح الذي يحمل راية نشاطات ورسالة مركز سهيلبكل الحب والمودة لهم جميعا التحية والسلام.

أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز سهيل وجمعية مسلمي شباب مالقة .

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