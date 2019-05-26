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الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي
2019-05-26 14:15:40
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الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي
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الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي
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