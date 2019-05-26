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نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي على بديل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، بعدما رفض الأخير العرض الذي تقدم به الشياطين الحمر.

ووفقًا لصحيفة "ميرو" البريطانية، فإن مانشستر وقع اختياره على المدافع البرتغالي روبن دياز لاعب بنفيكا، لتدعيم خط دفاعه.
ويرى أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن دياز يعتبر أحد المدافعين المميزين القادرين على قيادة الفريق.


ورفض نابولي عرضًا مبدئيًا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.
ووفقًا لتقارير إيطالية، فإن نابولي لن يستمع إلى أي عروض تقل قيمتها عن 150 مليون جنيه إسترليني، حيث سبق وأن رفضوا عرضًا من ريال مدريد بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني.
وصرف مسؤولو اليونايتد النظر عن ضم كوليبالي نهائيًا، وعادوا إلى البرتغالي دياز، الذي كان ضمن دائرة الاهتمامات
نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا




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