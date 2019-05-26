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حاتم عمور يتألق في حفل " رمضانيات موروكومول " والجمهور يتسبب في إيقافه



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أحيا النجم المغربي حاتم عمور، حفلا غنائيا في المركز التجاري " موروكومول "، وسط حشد هائل من الجماهير مسجلا رقما قياسيا في عدد الحضور ضمن فعاليات " رمضانيات موروكومول ".  وقدم عمور، باقة من أغاني ألبومه الجديد بينها  " أخر مرة، لامور باقي حاكمني، بلاعنوان، إلى راح الغالي " وسط تفاعل وصيحات الجماهير”، التي تسببت بعدها في إيقاف الحفل. 

 وكشف حاتم عمور، في مقطع فيديو له عبر إنستغرام أن عدد الجماهير الغفيرة الحاظرة تسببت في إيقاف الحفل، حيث إضطرت إدارة المركب التجاري إلى وقف الحفل بعد وقت قصير من بدايته بسبب الازدحام الجماهيري وخوفا على سلامة الحضور.  من جهته قدم عمور الشكر لكل الجماهير الحاظرة، ومتأسفا للذين من لم يتمكنوا من دخول الحفل مؤكدا أن الأمر كان خارج إرادته. 
يذكر أن أغنية " الى راح الغالي " أخر عمل طرحه حاتم عمور، وهي من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا.   من ناحية أخرى، يستعد حاتم لتقديم عرض غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان تيميتار في دورته 16 بمدينة أكادير.   




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