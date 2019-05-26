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خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الانظار بعد صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة غير...
واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سؤالاً محرجاً عن رأيها في تصريح قالته...
يشارك طاقم فيلم "لا يد انها الجنة" لايليا سليمان في مهرجان كان السينمائي. اليوم...
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، حقيقة خضوعها لجراحة جديدة في يدها نتيجة المضاعفات...
طرح الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال، بوستر فيلمه الجديد "سبع...
في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...
أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...
خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...
لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...
سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...